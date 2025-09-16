¿Estación Grau del Metro de Lima cerrará por obras en la avenida? Esto dice el Metro de Lima

La avenida Grau ha sido cerrada por obras de remodelación, pues la concurrida vía inició su cierre el lunes 15 de septiembre y permanecerá sin acceso hasta el mes de diciembre por lo que ha generado una ola de críticas por parte de conductores y peatones.

Y es que el tráfico en la zona viene empeorando sobre todo en las horas puntas que son en la mañana a partir de las 6:30 y en las tardes a partir de las 5 o 6. Ante ello, la Línea 1 del Metro de Lima se pronunció sobre el acceso a la estación Grau.

¿ESTACIÓN GRAU CERRARÁ POR OBRAS EN LA AVENIDA?

La Línea 1 del Metro de Lima envió un comunicado este martes 16 de septiembre en donde informa sobre el acceso a la estación Grau tras el cierre de la avenida con el mismo nombre. Y es que la estación que recibe a miles de pasajeros en el día no cerrará sus puertas.

“Les informamos que el acceso peatonal a la Estación Grau se mantiene transitable . El funcionamiento de esta estación no ha sido afectada por los trabajos de la ampliación de la Vía Expresa Grau ni los cierres de las avenidas realizados por la Municipalidad de Lima”, mencionó el Metro en su comunicado.

Cabe mencionar que ninguna estación de la Línea 1 del Metro de Lima cerrará, pues operará con normalidad en sus 26 paraderos.

