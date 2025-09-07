Fiscalía abre investigación contra Mónica Delta y periodistas de Punto Final tras denuncia del ministro Santiváñez

La 2da Fiscalía Penal Corporativa de La Molina decidió abrir investigación preliminar contra la periodista Mónica Delta, conductora de Punto Final, y parte de su equipo, por la presunta comisión del delito de marcaje o reglaje en agravio del Estado. La disposición fiscal, emitida el 3 de septiembre, surge a raíz de la denuncia presentada en julio por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien cuestionó un reportaje del dominical que revelaba visitas en su oficina de Palacio de Gobierno y el uso de un vehículo oficial del Ministerio del Interior.

La denuncia había sido inicialmente archivada el 5 de agosto por la fiscal provincial Yuri Arce Espinoza, al no encontrarse pruebas que respaldaran la versión de Santiváñez sobre amenazas recibidas tras la difusión del reportaje. El ministro señaló que recibió llamadas extorsivas desde el extranjero y comentarios intimidatorios en redes sociales, aunque reconoció que no conservaba registros de las llamadas ni denunció los hechos ante la Policía. Para la fiscal, no existían elementos suficientes para continuar con la investigación.

No obstante, el 15 de agosto Santiváñez apeló la decisión, y el 25 de agosto, cuando ya ejercía como ministro de Justicia, la fiscal superior de La Molina, Edith Hernández Miranda, declaró nulo el archivamiento. En su resolución, pidió que se realicen todas las diligencias preliminares necesarias y exhortó a la fiscal Arce a actuar con mayor diligencia. Posteriormente, el 3 de septiembre, se dispuso incluir formalmente a los periodistas de Punto Final en el caso, pese a que hasta ahora no se han presentado pruebas que sustenten el presunto marcaje.

El hecho ha generado preocupación en gremios periodísticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión, que consideran esta medida un precedente peligroso para la prensa peruana.

