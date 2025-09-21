Juan José Santiváñez presentaba a excomandante PNP Prado Ravines como su patrocinado

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la condena de 35 años de prisión impuesta al excomandante PNP Raúl Prado Ravines, señalado como líder del denominado Escuadrón de la Muerte. Esta presunta organización criminal habría ejecutado extrajudicialmente a al menos 33 personas entre 2012 y 2015, simulando operativos policiales para obtener ascensos. La decisión no significa su liberación inmediata: Prado Ravines seguirá en prisión preventiva mientras se desarrolla un nuevo juicio oral ante magistrados distintos de la Corte Superior Nacional.

Según la sala, el fallo inicial del Cuarto Juzgado Penal carecía de motivación suficiente y no promovió los debates periciales obligatorios para un caso de homicidio calificado. Además, cuestionó que se corroboraran las declaraciones de colaboradores eficaces con las de testigos protegidos, práctica que el Código Penal prohíbe. Los jueces precisaron que las pruebas indiciarias presentadas no fueron analizadas ni explicadas de manera lógica y detallada, debilitando la sentencia original y obligando a revisar nuevamente las evidencias.

El caso es conocido como Escuadrón de la Muerte. Mientras el fiscal Álvaro Rodas sostiene que existen videos, necropsias y pruebas que acreditan asesinatos por alevosía, la defensa argumenta que los efectivos actuaron en enfrentamientos legítimos contra delincuentes. La decisión de la sala ha sido criticada por las víctimas y sus familiares, quienes temen que la dilación del proceso favorezca la impunidad.

La polémica también alcanzó al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien fue abogado de algunos agentes involucrados. Aunque afirmó que Prado Ravines sería liberado, la sala desmintió esta versión.

