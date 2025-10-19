“Los chips se venden como caramelos” Alcaldes y expertos alertan sobre uso de chips ilegales y bloqueos telefónicos para extorsiones en Perú

En el programa Punto Final, los alcaldes Jesús Maldonado, de San Juan de Lurigancho, y Francis Allison, de Magdalena, advirtieron sobre la venta masiva de chips ilegales y la inacción en bloqueos telefónicos, que permiten el crecimiento de la delincuencia y la extorsión en el país.

CHIPS ILEGALES Y LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

El debate sobre el uso de chips ilegales comenzó con la intervención del alcalde Jesús Maldonado, quien resaltó que la primera reunión convocada por el presidente de transición José Jerí estaba dirigida a autoridades locales y que las medidas propuestas deberían tomar en cuenta las discusiones de esta cita. “Las personas que nos miran tienen que entender algo: esto está funcionando bastante bien para la delincuencia”, señaló.

Se explicó que las empresas telefónicas cuentan con tres áreas clave, destacando la venta indiscriminada de chips, lo que ha generado que existan más líneas que peruanos. “Si cortamos la facturación, las empresas se verían afectadas, pero depende del gobierno”, agregó, señalando que una reforma en Opsitel es necesaria para garantizar un control efectivo.

Francis Allison, alcalde de Magdalena, coincidió en la importancia de enfrentar la problemática, aunque destacó que su distrito no está tan afectado por la venta de chips ilegales como San Juan de Lurigancho.

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN CON LA POLICÍA

Maldonado enfatizó la importancia de la voluntad política para ejecutar operativos y bloqueos de celulares usados por bandas criminales. Recordó casos de El Salvador, donde el presidente Bukele impuso bloqueos y geolocalización para controlar la extorsión. “Lo necesitamos, porque hoy reclamamos los peruanos, acciones inmediatas, ejemplares y efectivas”, señaló.

Además, se discutió la necesidad de optimizar el uso de recursos presupuestales, especialmente los fondos del Ministerio del Interior y Foncodes, para equipar comisarías y apoyar a la Policía Nacional, destacando que la burocracia actual ralentiza la ejecución de medidas urgentes.

CORRUPCIÓN EN PENALES Y FISCALÍAS

Se abordó también la problemática en el INPE, donde la corrupción permite que los internos tengan acceso a teléfonos ilegales. “Una de las primeras operaciones del presidente Jerí fue ir a un penal, pero una sola visita no es suficiente”, indicó Maldonado.

La fiscal Margarita Aro Pinto, de San Juan de Lurigancho, denunció públicamente que ha sido víctima de extorsión mientras investiga delitos graves, incluyendo banda criminal y tenencia ilegal de armas. La fiscal detalló que logró la detención preliminar de seis viviendas, con la captura de siete personas, y continúa con las diligencias correspondientes.

EVALUACIÓN DEL PRESIDENTE JERÍ Y EXPECTATIVAS

Los entrevistados coincidieron en que la gestión del presidente Jerí ha mostrado cercanía con la ciudadanía, pero que la evidencia indica que se requieren actos concretos acompañando la comunicación. “El liderazgo del presidente es fundamental; si no lo hay, las carteras no avanzan”, señaló Jesús Maldonado, subrayando que solo hay seis o siete meses para establecer políticas públicas efectivas en seguridad.

El respeto a la evidencia, la coordinación entre ministerios y el uso eficiente del presupuesto fueron resaltados como factores clave para evitar repetir errores de gobiernos anteriores y garantizar resultados efectivos.

VIDEO RECOMENDADO