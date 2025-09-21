Machu Picchu bajo amenaza: conflictos internos ponen en riesgo su prestigio mundial

Machu Picchu, joya de la cordillera oriental de los Andes peruanos y símbolo del ingenio inca, atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente. La ciudadela, reconocida mundialmente por su asombrosa arquitectura y espiritualidad única, enfrenta el riesgo de ser retirada de la lista de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. La fundación suiza New7Wonders advirtió que las continuas disputas y el manejo deficiente de su administración podrían costarle a Perú este preciado reconocimiento. Para muchos, perder este título sería una herida profunda a la identidad cultural y turística del país.

El conflicto estalló cuando comunidades locales exigieron el fin de la operación de Consettur, empresa que por más de tres décadas manejó el transporte en la ruta Hiram Bingham entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela. Tras la caducidad de su concesión, las comunidades, organizadas en el Consorcio San Antonio de Torontoy, bloquearon vías férreas y carreteras, paralizando trenes y dejando varados a miles de turistas. La situación generó caos en Cusco y en el propio santuario histórico, mientras visitantes extranjeros, que habían ahorrado durante años para el viaje, veían frustrados sus sueños de conocer la maravilla inca.

El alcalde de Urubamba firmó un contrato temporal con el nuevo consorcio comunitario, pero denunció presiones de congresistas y autoridades para favorecer intereses privados. El transporte turístico, que factura cerca de 9 millones de soles mensuales, se ha convertido en un botín codiciado, poniendo en riesgo no solo la estabilidad económica de la región, sino también la reputación internacional de Machu Picchu.

Machu Picchu recibe entre uno y dos millones de visitantes cada año y es un pilar económico que genera ingresos millonarios por turismo, hospedaje y servicios relacionados. Sin embargo, el reciente caos ha evidenciado la fragilidad del sistema que sostiene a esta maravilla mundial. Expertos y pobladores advierten que, si no se toman medidas inmediatas para garantizar una administración transparente y sostenible, el Perú podría perder no solo un título honorífico, sino también una de sus fuentes de orgullo y desarrollo más valiosas.

