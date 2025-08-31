Operativo policial destruye peajes ilegales de ‘Los Guardianes de la Trocha’ en Madre de Dios

En un operativo conjunto de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y la Dirección de Inteligencia, la Policía Nacional logró desarticular las bases armadas que la organización criminal conocida como “Los Guardianes de la Trocha” había instalado en la zona de La Pampa, en Madre de Dios. Los delincuentes mantenían el control de un corredor de ocho kilómetros de la carretera Interoceánica, donde operaban con fusiles de guerra, torres de vigilancia y peajes ilegales que cobraban a comerciantes, transportistas y mineros ilegales.

Según las investigaciones, la organización estaba liderada por Édison Fernández Pérez, alias “Chili”, un prófugo de la justicia de 30 años vinculado a más de 20 asesinatos, incluyendo los de dirigentes ambientales y sociales en la región. Chili y su primo, Eneyser Fernández Pérez, alias “Bryan”, habían convertido La Pampa en un territorio sin ley, imponiendo cobros de hasta 500 soles mensuales a mineros y negocios locales, además de establecer puestos de control clandestinos que funcionaban como peajes diarios de cinco soles por persona.

Durante la intervención, las fuerzas del orden incautaron un arsenal de armas de guerra que incluía fusiles AKM, rifles con miras telescópicas, carabinas R15 y subfusiles. También se hallaron radios de comunicación, municiones y prendas que habrían sido utilizadas en sicariatos recientes, como el asesinato de la dirigente Ana García, quien se había opuesto a las extorsiones impuestas por la mafia de Chili en La Pampa. Estas pruebas serán fundamentales para vincular a la organización con los crímenes registrados en la zona.

VIDEO RECOMENDADO