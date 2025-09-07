Policías peruanos implicados en red de tráfico de drogas en el Aeropuerto Jorge Chávez

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es escenario de casos de tráfico ilícito de drogas que involucran incluso a miembros de la Policía Nacional. La Fiscalía Antidrogas del Callao reveló que, el 3 de junio de 2023, una joven fue detenida con 13 kilos de droga camuflados en casacas, lo que destapó una investigación que terminaría señalando a una organización criminal con nexos en el terminal aéreo.

El caso más grave se produjo el 31 de enero de 2024, cuando un burrier, listo para abordar un vuelo a París, recibió un mensaje de alerta firmado por un contacto identificado como “Pablo Escobar”. Las pesquisas permitieron establecer que detrás de esa comunicación estaba Eduardo Daniel Martínez, un intermediario que mantenía contacto directo con un policía en actividad. Según la Fiscalía, este agente tomó una fotografía en el aeropuerto para advertir sobre un operativo y retrasar la salida del envío.

Las investigaciones identificaron al suboficial Harold Enciso Farfán, como la persona que filtró información clave a la red criminal. Aunque el agente alegó que actuaba bajo el rol de contacto con un informante, la Fiscalía sostiene que no tenía autorización para usar celulares alternativos ni para registrar fuentes. El caso ya se encuentra en etapa acusatoria y será evaluado en el Poder Judicial para determinar responsabilidades.

La situación es aún más alarmante porque no se trata de un hecho aislado. La fiscal Fanny Quispe, coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Tráfico de Drogas, advirtió en un informe reciente que 17 policías han sido condenados por narcotráfico en el país, algunos por transportar droga directamente y otros por brindar protección a mafias.

PROGRAMA COMPLETO