Policías secuestraron a empresario colombiano y le pidieron 400 mil dólares

El empresario colombiano Juan Padilla Piraban fue secuestrado en Lima el pasado 2 de agosto cuando se dirigía al aeropuerto para regresar a su país. En la intersección de las avenidas Grau con Iquitos, un vehículo rojo le cerró el paso y dos hombres vestidos de policías lo obligaron a subir a un patrullero. Poco después, fue trasladado a una casa abandonada en Chosica.

La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional detectó movimientos sospechosos de un vehículo rojo y confirmó que Padilla no había llegado a la comisaría a la que supuestamente era llevado. La División Antisecuestros de la DIRINCRI inició un operativo que terminó con una persecución y la liberación del empresario, quien fue arrojado del vehículo por sus captores antes de ser rescatado. Entre los detenidos figuran los suboficiales Benji Daniel Castillo Espinoza y Harrison Teo Medina Sánchez, así como el hacker Juan Carlos Cristache, implicado en el intento de transferencia de las criptomonedas.

Según el inspector general de la PNP, general Johnny Véliz, en lo que va del año se han registrado 1,382 denuncias contra efectivos policiales por distintos delitos. De estos, 956 han sido retirados en primera instancia y 532 de manera definitiva, tras confirmarse las sanciones en segunda instancia. Los cargos más comunes incluyen violencia contra la mujer, delitos contra la administración pública y crímenes contra la vida y la salud. La PNP asegura que continúa con un proceso permanente de depuración para expulsar a los malos elementos y recuperar la confianza ciudadana.