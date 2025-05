Rolando Arellano: «El 75% de peruanos no votamos de manera reflexiva»

El consultor Rolando Arellano estuvo en Punto Final, donde compartió algunas impresiones sobre la intención de voto de los peruanos de cara a las elecciones electorales del año 2026.

El experto inició su participación mencionando que empieza a ser mayor la tendencia de los peruanos en cuanto al ausentismo electoral: «De hecho, hay mucha gente que decide no ir a votar porque le cuesta más el taxi para llegar a su centro de votación que la multa que recibiría por eso».

«El ausentismo está en todos los niveles, se da un poco más en la sierra y en el sur del país y en todos los niveles sociales, sin duda. Esto nos lleva al desequilibrio entre la oferta y la demanda política. Como tenemos votantes cada vez menos interesados en votar, vamos a tener autoridades de menor calidad, y esa autoridad de menor calidad lo único que hace es desprestigiar la política, ya que los mejores candidatos no se presentan. Con esto se genera un círculo vicioso que estamos viviendo».

Para el experto, la cantidad elevada de candidatos y los votos poco informados son dos factores que repercuten directamente en la aparición de los malos elementos gubernamentales

LOS 4 TIPOS DE VOTANTES PERUANOS

Según Arellano, los votantes peruanos pueden clasificarse en 4 tipos. Estos están clasificados de la siguiente manera:

Los «Cerebrales» (26.6%) Los que entregan su voto de manera informada. «Lamentablemente, son solo un cuarto de la población. El 75% de la población no realiza un voto informado, lo que representa un problema».

Los «Corazón» (47.8%) Aquel tipo de votante que opta por un candidato por «parecido» o porque la imagen del candidato le resulta simpática o agradable.

Los «Hígados» (25.6%) Los que votan en contra del sistema o del algún otro candidato. Según el experto, este grupo de votantes no es tan elevado como se cree.

Los «Estomacales» (Mínimo). Son aquellos tipos de votantes que entregan su voto esperando dádivas. «Esos son mínimos y es que casi nadie confía en lo que prometen los candidatos».

Al término de la clasificación de los votantes, el experto señaló: «Solo 38% de los peruanos consideramos que es importante elegir a un presidente»

LOS VOTANTES SE INFLUENCIAN POR TERCEROS

Durante la entrevista, el experto también señaló que la intención de voto, termina siendo condicionada por la influencia u opinión de un tercero; en gran parte por la familia y los amigos. Según Arellano, esto se podría desglosar de la siguiente manera:

Opinión de amigos y familiares: 76%

Investigaciones propias: 73%

Opinión de expertos: 65%

Información de redes sociales: 58%

«Aunque las personas hacen algunas investigaciones en el fondo, terminan siendo pasivas» sostiene el consultor.

AUTORIDADES HACEN MÁS DAÑO DE LO QUE APORTAN AL PAÍS

Según el consultor, esta es la principal razón por la que muchos peruanos deciden no ir a votar o, en su defecto, entregar un voto nulo o viciado.

«Se crea la tormenta perfecta. No quiero votar porque no confío en las autoridades, para qué voy a votar por alguien que termina haciendo más mal que bien. El 50% de los peruanos lo considera así, principalmente la costa sur: Ica y Arequipa» dice el experto.

Por otro lado, cuando gana un candidato distinto al que el usuario entregó su voto, se genera una postura de indiferencia total.

«El 76% de personas señala que no es su problema. La esencia de la democracia está en cuestión. Es como en un partido de fútbol, si no gana mi equipo ya no me importa» menciona el experto.

Finalmente, según el análisis de la consultora en el Perú, se identifica la siguiente problemática: «El problema no está solo en los candidatos. Si no en cómo votamos. El Perú es mayoritariamente impulsivo, emocional y desinformado. Pero esto se puede cambiar, reconociendo el problema, podemos empezar a trabajar para evitarlo»

