Señor de los Milagros 2025: habrá ambulancias y auxilio médico en todos los recorridos

Este sábado 4 de octubre es el primer recorrido del Señor de los Milagros del mes de octubre, y para brindar tranquilidad a la población, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará dos puestos médicos itinerantes a cargo de Hospital Perú, junto con ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), para brindar asistencia inmediata a los fieles que así lo requieran.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, informó que esta acción se replicará en todos los recorridos del Cristo Moreno. “Cuidaremos a la población que acude masivamente a las procesiones, durante las cinco fechas. Iniciamos el 4 de octubre, seguiremos el 18, 19, y 28 de octubre, y finalmente el 1 de noviembre, nuestros equipos estarán en puntos estratégicos para atender cualquier emergencia”, indicó el titular de la entidad.

Durante la primera procesión un puesto médico estará ubicado en la cuadra 6 del Jr. Huancavelica, mientras que el otro será instalado en el Jr. Conde de Superunda cuadra 4, en el Lima Cercado.

Cada punto contará con médicos, enfermeras y técnicos en enfermería. Además, habrá dos ambulancias tipo II y una unidad tipo III, las cuales estarán equipadas con personal completo: un conductor, un médico y una enfermera, quienes se desplegarán en caso de emergencias.

Este equipo brindará atención prehospitalaria, que incluye evaluaciones médicas, estabilización y el traslado de pacientes en situaciones de urgencia y emergencia hacia centros asistenciales. De esta manera, EsSalud garantiza una adecuada respuesta ante cualquier emergencia que se presente en esta importante celebración religiosa.

VIDEO RECOMENDADO