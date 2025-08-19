Subsidio por lactancia de EsSalud: ¿cómo solicitarlo y dónde cobrarlo en 2025?

Más de 2,323 madres aseguradas a nivel nacional recibirán el subsidio por lactancia que otorga EsSalud, un beneficio económico de S/ 820.00 destinado a apoyar el cuidado del recién nacido. Este subsidio se entrega a la madre de un hijo de un asegurado titular regular o agrario, y en casos de parto múltiple, se otorga por cada niño o niña.

¿CÓMO ACCEDER AL SUBSIDIO POR LACTANCIA?

Para poder cobrar este beneficio, el asegurado titular debe encontrarse acreditado y trabajando en la fecha de nacimiento del menor. Asimismo, la madre tiene un plazo de hasta seis meses después del nacimiento del bebé para presentar la solicitud.

Las madres que ya presentaron su expediente pueden consultar la fecha y lugar de pago ingresando al portal oficial: Consulta de Subsidio de Lactancia – EsSalud

¿DÓNDE COBRAR EL SUBSIDIO?

Trabajadoras del sector público: podrán cobrar en el Banco de la Nación.

Trabajadoras del sector privado: recibirán el cheque en agencias del BBVA.7

Este proceso forma parte de la modernización de los servicios de EsSalud. Según informó el gerente central de Seguros y Prestaciones Económicas, Dr. Yilbert Zeballos Pacheco, se revisaron y aprobaron expedientes de los años 2023, 2024 y lo que va del 2025, lo que permitió agilizar la entrega de este beneficio.

REGIONES CON MÁS SOLICITUDES

Entre las zonas con mayor número de subsidios destacan Arequipa (638 casos), San Miguel (171), Lambayeque (146) e Ica (74).

Con este pago, EsSalud reafirma su compromiso de brindar apoyo económico oportuno a las familias peruanas, especialmente en los primeros meses de vida del recién nacido.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7