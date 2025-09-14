Tren Lima Chosica costaría 447 millones de dólares, según documento de la Municipalidad

El proyecto del tren Lima-Chosica ha desatado una nueva confrontación entre la municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La semana pasada estuvo marcada por un intercambio de acusaciones y amenazas de denuncias.

Mientras el alcalde Rafael López Aliaga visitaba el Congreso para pedir una mediación, el ministro del MTC, César Sandoval, cuestionaba el estado de los vagones donados por la empresa Caltrain y revelaba conclusiones de una mesa técnica que estiman la puesta en marcha del tren recién para el año 2027. La Municipalidad de Lima, por su parte, no participó de estas mesas de trabajo.

Un informe de la Contraloría General de la República, que evalúa la donación de los trenes, ha revelado cifras alarmantes. El documento, que la propia Municipalidad de Lima no entregó por completo, estima el costo total del proyecto en 447 millones de dólares. Este monto se dividiría en dos etapas: una inversión inicial de 24.5 millones de dólares para el traslado y la adaptación de los vagones, y una segunda etapa de 423 millones a través de una Asociación Público-Privada (APP) con una concesión a 30 años.

DEFICIENCIAS EN EL PLAN DE LA MUNICIPALIDAD

A pesar de estas cifras, el informe de la Contraloría advierte sobre serias deficiencias en el plan municipal. Se señala que el estudio de rentabilidad se basó en el modelo del Metropolitano, un servicio de transporte muy diferente. Además, no se consideraron variables clave como el costo del pasaje, el número real de usuarios o la viabilidad de la vía existente. Además, la Contraloría encontró que una de las empresas contratadas para el traslado de los trenes no pudo acreditar su experiencia, contraviniendo las bases del contrato.

Ante estas revelaciones, el alcalde López Aliaga ha negado conocer el informe de su propia municipalidad, afirmando que su propuesta es más sencilla y de menor costo, enfocada en una “solución rápida” para la gente que viaja entre Lima y Chosica. Mientras tanto, el MTC, basándose en la mesa técnica, ha fijado un cronograma de dos años para la elaboración de expedientes y la ejecución de obras.

