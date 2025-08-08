Trump habría ordenado ataques militares a cárteles de drogas fuera de EE. UU.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden ejecutiva secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico incluso fuera del territorio estadounidense, reveló este viernes The New York Times citando a fuentes cercanas a la decisión.

De confirmarse, sería la medida más agresiva adoptada por la administración Trump contra estas organizaciones, catalogadas por Washington como grupos terroristas desde enero pasado. El documento brindaría una base legal para que el Ejército estadounidense ejecute operaciones directas y unilaterales en territorio extranjero, sin necesidad de autorización del Congreso.

Las fuentes indicaron que el alto mando militar ya trabaja en planes para llevar a cabo dichas acciones, mientras el Gobierno analiza posibles implicaciones legales, como el riesgo de que se consideren “asesinatos” las muertes de civiles o presuntos delincuentes que no representen una amenaza inminente.

La decisión estaría vinculada a la lucha de Trump contra el tráfico de fentanilo, potente opioide que, según Washington, es producido principalmente por cárteles mexicanos con insumos químicos procedentes de China, provocando una crisis de muertes por sobredosis en EE. UU.

En febrero, la administración Trump designó como terroristas a seis cárteles mexicanos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Noreste, Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana, además de la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13). En julio, sumó al Cártel de los Soles, supuestamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya captura ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7