Vecinos de Los Álamos se apropian de más de 40 mil metros cuadrados de parques, según Municipalidad de Surco

En la urbanización Los Álamos de Monterrico, en Surco, más de 40 mil metros cuadrados de áreas verdes habrían sido invadidos por vecinos que cercaron y anexaron ilegalmente espacios públicos a sus viviendas. El caso más mediático involucra a la congresista María Acuña, quien fue señalada por apropiarse de 118 m² del parque 17. Tras la denuncia, las rejas que había instalado fueron retiradas y el terreno volvió a ser parte del parque.

Según el municipio de Surco, se han identificado al menos 210 casos similares en esta zona residencial. Los cercos, muros y vallas improvisadas o sofisticadas han servido para instalar piscinas, parrillas, jardines privados e incluso construcciones anexas, reduciendo drásticamente el tamaño de parques como el número 23, que de casi 8 mil m² hoy es apenas una trocha de tierra. Entre los implicados figuran no solo la congresista, sino también jueces, empresarios y personajes públicos como el comediante Edwin Sierra.

Los funcionarios municipales han iniciado procedimientos sancionadores, otorgando 30 días hábiles para que los ocupantes restituyan los espacios. De no hacerlo, se ejecutará el retiro forzoso con maquinaria y apoyo policial. Hasta la fecha, se han recuperado 4,624 m² en 18 intervenciones, devolviendo a la ciudadanía terrenos destinados originalmente a parques y áreas de recreación.

Mientras algunos vecinos han decidido ponerse a derecho, otros se mantienen en silencio o esperan la llegada de la fuerza pública. Lo cierto es que la recuperación de estas áreas es clave para preservar el valor ambiental y social de uno de los distritos con mayor déficit de áreas verdes en la capital.