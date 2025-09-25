Acribillan a dos mototaxistas en Végueta, Huaura: uno de ellos perdió la vida

En el sector de Primavera, distrito de Végueta, provincia de Huaura, se vivió un trágico episodio. Alrededor de las 7:40 p.m., Junior Barrenechea Munive, un mototaxista, fue brutalmente atacado a balazos mientras esperaba pasajeros en un concurrido paradero.

El ataque, perpetrado por dos desconocidos, lo dejó gravemente herido. A pesar de que fue trasladado de inmediato al área de trauma del hospital de Huacho, no logró sobrevivir. Un segundo mototaxista quedó herido de gravedad.

Este crimen no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante tendencia de violencia y extorsión que azota a la región del norte chico, incluyendo Huaral, Chancay, Huacho, Barranca y Paramonga. La Policía está intensificando las investigaciones, no descartando la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas o un acto de venganza.

