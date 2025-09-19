Alcalde de distrito de Arequipa llega ebrio a actividad del Gobierno y arma escándalo

El Gobierno de Dina Boluarte entregó 51 compactadoras destinadas a 16 distritos de Arequipa, sin embargo, todo terminó en un bochornoso incidente. Y es que el alcalde de La Joya, Cristian Cuadros Treviño, se presentó en estado de ebriedad y protagonizó un incidente con un funcionario y demás personas .

Y es que el burgomaestre de La Joya calificó de “mentira” la entrega de los vehículos y gritó contra la presidenta Dina Boluarte. Cuadros Treviño tuvo que ser controlado ya que generó incomodidad entre los asistentes, pues también atacó contra los periodistas que estaban en el evento.

“Fuera m*, ese proyecto no les costó, hoy a cag*. Soy un funcionario, quién eres tú. El gobierno de pasto. Aceptaron las compactadoras, a mí la primera vez me excluyeron”, gritó el alcalde. Al final del evento, Cuadros Treviño confesó haber bebido alcohol antes de llegar al evento.

Además, calificó de burla la ausencia del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, pese a asegurar que llegaría para entregar los vehículos.

