Árbol de navidad en Chiclayo habría costado 20 mil soles: alcaldesa se pronuncia al respecto

Los chiclayanos han mostrado su indignación en las últimas horas luego de ver el árbol de navidad que colocó la municipalidad, pues en redes sociales se hizo viral la puesta del árbol con telas blancas y algunas luces, sin embargo, el pueblo consideró que era una burla para todos.

Pero eso no fue todo, sino que la Municipalidad de Chiclayo habría gastado 20 mil soles en dicho árbol lo cual desató la molestia de varios residentes. “Es una burla para todos”, indicó una señora en la Plaza de Armas. Asimismo, la alcaldesa de la ciudad indicó que el árbol todavía no está terminado.

Tras la develación del árbol, un tik toker de la ciudad llegó hasta el lugar e invitó a las personas que estaban cerca a romper las telas que estaban junto al árbol. Las autoridades lograron reducirlo ya que estaba ocasionando actos vandálicos en la zona.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7