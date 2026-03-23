Asesinan a dirigentes en plena Plaza de Armas de Huaura cuando iban a formar otro sindicato de construcción civil
Un doble asesinato perpetrado por dos sicarios ha causado conmoción en el Norte Chico de Lima. Desconocidos a bordo de una motocicleta mataron a balazos a dos personas en el centro de la Plaza de Armas de Huaura y a plena luz del día.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Pompeyo Bautista Cadenas y Padero Príncipe Trebejo. Ambos fueron acribillados cuando iban a conformar otro sindicato para participar en las diferentes obras de construcción civil. Otras dos personas resultaron heridas durante el ataque.
La Policía Nacional halló la motocicleta en la que se perpetró el crimen, asimismo, encontró un revólver, cacerina con más de 30 municiones y ropa manchada de sangre. Cámaras de videovigilancia que habrían captado detalles de este nuevo crimen ahora serán claves para identificar a los responsables.