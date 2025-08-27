Auna celebra su ingreso a la Bolsa de Valores de Lima con histórico “campanazo” | VIDEO

El 27 de agosto se llevó a cabo el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con el que se celebró el ingreso de Auna, que se convirtió en la primera y única empresa del sector salud en cotizar en el mercado de capitales peruano.

Auna fue fundada hace 30 años con el propósito de atender una necesidad desatendida: ofrecer servicios de salud con calidad y accesibilidad. Desde entonces, trabaja de forma constante para liderar la transformación del sistema de salud, ofreciendo atención médica integral bajo altos estándares de calidad en la región.

AUNA DA “CAMPANAZO” EN LA BOLSA DE VALORES

Auna es una plataforma de salud integral con operaciones en Perú, Colombia y México. Su modelo de atención se basa en el acceso a la prevención, la cobertura médica y los tratamientos de alta complejidad, con un enfoque integrado y centrado en el paciente.

Su ingreso a la BVL amplía su presencia en los mercados de capitales de América Latina y abre nuevas oportunidades de inversión para el público peruano y regional.

Durante el acto protocolar, Suso Zamora, presidente y presidente ejecutivo del directorio de Auna, declaró a Latina Noticias: “Es una compañía que nació, creció y se desarrolló en Perú. Luego, salió a conquistar el resto de Hispanoamérica. Es importante lo que hacemos, y eso requiere el apoyo del mercado de capitales, tanto local como internacional.”

¿QUÉ ES AUNA?

Auna integra hospitales, clínicas, planes oncológicos y seguros dentales. Ofrece servicios desde la prevención hasta tratamientos de alta complejidad.

Al cierre de 2024, contaba con 31 centros de salud, 2.323 camas, 14.800 colaboradores, 1,4 millones de afiliados e ingresos superiores a los 1.165 millones de dólares, con un margen Ebitda del 23 %.

Su principal mercado es Perú, con tres clínicas en Lima y un centro de bienestar. En Colombia, gestiona la red Grupo Las Américas, la Clínica Portoazul y un instituto oncológico. En México, participa con clínicas y servicios dentales y oncológicos.

Cabe mencionar que Auna cotiza en la Bolsa de Nueva York desde marzo de 2024.