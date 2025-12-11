Bus interprovincial se vuelca y deja 5 muertos y más de 20 heridos en Cusco

Lamentable. Un trágico accidente ocurrió en la carretera Cusco-Arequipa la madrugada de este jueves, pues un bus interprovincial de la empresa de transportes Real, se volcó en el camino y dejó a 5 personas muertas y más de 20 heridos. El hecho ocurrió exactamente en el distrito Occoruro, Espinar.

Dentro de las víctimas mortales fueron dos mujeres y tres varones, algunos con mutilaciones debido a la violencia del impacto. El vehículo quedó recostado sobre el carril oeste, junto a la cuneta, con la cabina orientada hacia el norte.

Efectivos de la Comisaría de Espinar llegaron al lugar del accidente para realizar labores de rescate y tras horas de trabajo entre fierros retorcidos, a las 07:35 de la mañana lograron liberar al último pasajero que permanecía atrapado en el primer nivel del bus.

Los heridos, que suman cerca de 24, fueron trasladados al Hospital de Espinar para recibir atención médica de urgencia.

El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, informó que los peritos ya investigan las causas del accidente. Asimismo, confirmó que el conductor se encuentra detenido en la comisaría de Espinar, donde viene pasando las pruebas correspondientes mientras continúan las diligencias de ley.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7