Camioneta invade el carril contrario, embiste a moto y acaba con la vida de una familia | VIDEO

Lamentable. Tres integrantes de una familia murieron en un trágico accidente luego de que una camioneta los impactara cuando ellos iban en su moto lineal, pues un niño de 6 años, su madre de 38 y su abuela de 56, fallecieron de manera inmediata tras el accidente de tránsito.

El hecho se produjo en la vía de Evitamiento, distrito de Ayacucho en la provincia de Huamanga el último fin de semana. Las víctimas de este accidente terminaron en la pista, aproximadamente a 6 metros del lugar del accidente ya que la camioneta invadió su carril.

El vehículo mayor se dio a la fuga y no brindó ayuda a las víctimas. Si bien el serenazgo, bomberos y otras autoridades ayudaron a las víctimas y las trasladaron al Hospital Regional de Ayacucho, las víctimas llegaron sin vida y solo se confirmó su deceso.

Algunas personas lograron ver la placa de la camioneta y según los registros públicos, el vehículo pertenece a Ysaías Mormontoy Mescco de 52 años. El vehículo fue encontrado estacionado en la puerta de su casa mientras que el hombre está como no habido.

Una vídeo cámara de seguridad captó el momento en que la camioneta fugaba por la vía de evitamiento con rumbo desconocido y se veía como el vehículo se desplazaba en zig zag lo que hace pensar que el conductor estaba ebrio.

