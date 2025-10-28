Capturan a Bermudo, el narco que buscó llegar a la alcaldía en el Vraem

Agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en coordinación con la DEA, detuvieron en el centro poblado de Chiriaco, distrito de Imaza (provincia de Bagua), a Brucelee Bermudo Guerra, señalado como integrante de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Bermudo, de 42 años, fue capturado por orden del 8.º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la jueza Lorena Sandoval, como parte del caso “Gambeta”, informó la Dirandro.

Según las investigaciones, el detenido habría participado en la producción y acopio de cocaína en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Parte de la tonelada de droga incautada en 2023 a esta red habría sido elaborada bajo su supervisión.

La organización, integrada por ciudadanos mexicanos, venezolanos y guatemaltecos, procesaba la droga en Perú y Colombia para enviarla luego por rutas marítimas hacia Estados Unidos y Europa. Los investigadores identificaron como países de tránsito a Guatemala, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y México.

Para camuflar los cargamentos, la red habría creado empresas fachada dedicadas formalmente a la exportación e importación de cartón prensado y chatarra metálica.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, general Manuel Lozada Morales, confirmó que el cargamento decomisado tenía como escala inicial México, pero su destino final era el mercado estadounidense. Por ese motivo, Bermudo afronta un proceso con fines de extradición a Estados Unidos.

POSTULÓ A LA ALCALDÍA

En 2022, Bermudo intentó postular a la alcaldía distrital de Sivia, en Huanta (Ayacucho), por el movimiento regional Wari Llaqta, sin éxito.

La Dirandro y la Fiscalía continúan las diligencias para identificar a otros miembros de la organización y precisar las rutas utilizadas para el envío de droga al exterior.

VIDEO RECOMENDADO