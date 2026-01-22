Capturan a delincuentes que desmantelaban carros mientras víctimas celebraban en fiesta patronal

Agentes de la comisaría de la Provincia de Concepción, en Junín, capturaron a dos delincuentes que se dedicaban a robar accesorios de vehículos, cuyos propietarios se encontraban participando de la fiesta patronal de San Sebastián que se desarrollaba en el distrito de Matahuasi.

Los hampones aprovechaban que sus víctimas se encontraban celebrando para desmantelar sus unidades. Al ser descubiertos por la Policía, huyeron a bordo de un vehículo que había sido reportado como robado el pasado 10 de diciembre del 2025 en el Callao, Lima. Luego de un intercambio de disparos, Anderson Cosme Cahuana (22) y Boris Ames Ibarra (27) fueron arrestados en flagrancia.

En su poder hallaron estiletes, cizallas, desarmadores y alicates que eran usados para delinquir. También se incautó el vehículo robado de placa W5U-693 además de otras matrículas falsas de carros. Ambos detenidos serían parte de la banda criminal “Los Vitrocas de Matahuasi”.

