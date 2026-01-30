Carnavales 2026: promueven más de 100 ofertas turísticas para disfrutar en todo el Perú

Más de 105 propuestas de viaje, ofrecidas por 34 empresas turísticas formales, forman parte del catálogo especial de la plataforma “Y tú qué planes” de Promperú, que presentó oficialmente su campaña Carnavales 2026. La iniciativa busca que los viajeros disfruten de celebraciones llenas de color, música y costumbres tradicionales en distintos puntos del país.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) explicó que esta campaña tiene como finalidad impulsar la actividad turística y revalorar las expresiones culturales que caracterizan a las diversas regiones del territorio nacional.

La estrategia promocional se desarrolla a nivel nacional e invita a los peruanos a recorrer el país durante febrero y marzo, meses en los que se realizan las principales festividades carnavalescas, conocidas por su energía, danzas y manifestaciones culturales únicas.

DESTINOS Y CARNAVALES PARA ESTE 2026

Como parte de la campaña, Promperú viene difundiendo las celebraciones en regiones como Apurímac, Ucayali, Puno, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, San Martín, Loreto, Junín, Áncash, Ica y Tumbes.

Entre los carnavales más representativos que se promocionan destacan el Carnaval Ucayalino, Carnaval Huaracino, Carnaval Ayacuchano, Carnaval de Juliaca y Puno, así como los carnavales Riojano y Lamista en San Martín, y el Carnaval Originario Pukllay en Apurímac, entre otros.

Estas festividades resaltan por sus bailes típicos, expresiones musicales, ceremonias ancestrales y una variada gastronomía, elementos que reflejan la identidad cultural de cada localidad.

OFERTAS PARA TODOS LOS PRESUPUESTOS

Promperú también informó que dentro de la campaña se pueden encontrar experiencias desde 30 soles, como tours de medio día, hasta paquetes turísticos de cuatro días y tres noches con descuentos que llegan al 40 %.

Las promociones están dirigidas a distintos tipos de viajeros: familias, parejas, grupos de amigos o personas que prefieren viajar solas, brindando múltiples alternativas para conocer el Perú durante la temporada de carnavales.

