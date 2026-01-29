Temas
Perú

Condenan a 15 años de prisión a la ‘camarada Deisi’ por colaborar con Sendero Luminoso
Luego de ser capturada el 2008 por las autoridades, Deisi Palomino Salazar, alias ‘camarada Deisi’, ha sido sentenciada a 15 años de prisión por haber colaborado con la célula de Sendero Luminoso en Aucayacu desde el 2007, alojando alimentos y atendiendo a su pareja Florindo Flores, conocido como “camarada Artemio”, acusado de ser el autor de más de mil asesinatos a civiles, policías y militares, además de otras 500 acciones terroristas.

El Poder Judicial, tras años de investigación e indagaciones, condenó con sentencia firme a Deisi Palomino, por el delito de colaboración con Sendero Luminoso en el departamento de Huánuco.

Según lo presentado por la fiscal adjunta superior, Jackeline Ferrel Munarriz, Deisi proveyó y alojó alimentos para el ‘camarada Artemio’ y a su célula terrorista en su vivienda ubicada en Magdalena Pavayacu, distrito de José Crespo, en la provincia de Aucayacu.

Ante la pruebas documentales, periciales y testimonios de exmiembros de Sendero Luminoso, el Poder Judicial estableció que Deisi Palomino también tendrá que pagar una reparación civil al Estado por 5 millones de soles.

Su sentencia, por otro lado, también está relacionada con Florindo Flores, cuyos hijos apodados como ‘King Kong’ y ‘Jordan’ están vinculados a la organización subversiva.

