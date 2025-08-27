Conductor de bus turístico robó dinero a turistas rumanos en Sacsayhuamán

Terrible. Un grupo de turistas rumanos llegaron a la ciudad del Cusco para conocer la ciudad imperial, sin embargo, un mal conductor de un bus turístico les robó su dinero mientras ellas descendieron del vehículo para tomarse fotos en la ciudad.

El último sábado 23 de agosto, un conductor de bus turístico fue intervenido por la policía luego de ser acusado de sustraer dinero en efectivo a un grupo de turistas rumanos que recorrían el Valle Sagrado de los Incas, exactamente en el sector de Sacsayhuamán.

De acuerdo con la denuncia, el chofer identificado como Rolando Ninan Suyllo de 38 años, aprovechó que los visitantes descendieron en el mirador del Cristo Blanco para tomarse fotografías y, en ese lapso, robó dinero de las mochilas y pertenencias que quedaron dentro del vehículo.

Los turistas afectados fueron identificados como: Iarina Maria Zlavoc (18), Anastacia Ilie (18), Mariana Daniela Ailincai (35), Andreea Calugaru (35), Mihnea Teodorescu (17) y Rares Stefan Stan (16), quienes solicitaron apoyo inmediato a la policía de turismo.

ROBÓ DINERO EN EFECTIVO DE TURISTAS EXTRANJEROS

Tras la intervención, los agentes encontraron S/ 1,300, 590 dólares y 70 euros bajo el poder del conductor del bus turísticos, por lo que se confirmó el hurto. El caso fue derivado a la Fiscalía Provincial de Turismo de Cusco, que solicitó proceso inmediato. Sin embargo, la defensa del intervenido pidió que el proceso siga la vía común.

Finalmente, el Poder Judicial dictó comparecencia simple, lo que permitió al acusado recuperar su libertad mientras afronta la investigación.

