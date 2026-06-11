Congreso declara el 14 de marzo como el Día Nacional de la Cumbia Peruana

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que declara el 14 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Cumbia Peruana, en reconocimiento a su aporte a la cultura e identidad del país.

La iniciativa, respaldada por mayoría parlamentaria, busca promover la conservación, difusión e investigación de este género musical, considerado uno de los más representativos del Perú.

14 DE MARZO DÍA DE LA CUMBIA PERUANA

Según se informó, la fecha elegida coincide con el nacimiento de Enrique Delgado, reconocido como el “padre de la cumbia peruana”, en homenaje a su legado artístico.

Además, la norma plantea impulsar actividades culturales y artísticas a nivel nacional para revalorar este ritmo que fusiona influencias andinas, amazónicas y criollas.

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