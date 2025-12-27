Cuatro periodistas asesinados en Perú en 2025: el último caso fue Mitzar Castillejos

En el Perú, el 2025 fue un año en el que aumentó la ola de extorsión y sicariato, afectando a diversos sectores como a la prensa. Mitzar Castillejos falleció a pocos días de Navidad, luego de luchar por su vida al recibir múltiples impactos de bala a manos de delincuentes en Aguaytía, Ucayali. Con Castillejos, son cuatro los periodistas que fueron asesinados en el país.

“En el 2025 tenemos la lamentable cifra de cuatro periodistas asesinados. Estamos hablando de Gastón Medina Sotomayor que fue asesinado en enero 2025 en Ica, a Raúl Celis López que fue asesinado en mayo 2025 en Iquitos, a Fernando Núñez Guevara que fue asesinado el 6 de diciembre 2025 en Pacasmayo y hoy lamentamos la muerte de Mitzar Castillejos que es el resultado del atentado que sufrió en Aguaytía”, expresó Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en entrevista con Latina Noticias.

Chávez explicó que desde la ANP vienen señalando que “en el Perú la actividad informativa se encuentra en deterioro” debido a las condiciones de protección e inseguridad en la que se desenvuelve el trabajo periodístico. “Lamentar la muerte de cuatro colegas este año es la cumbre de esta realidad que nos está avasallando y que nos está invitando a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como sociedad y a reclamar al Estado que cumpla su rol garante de derechos”, manifestó.

CUATRO PERIODISTAS ASESINADOS EN EL 2025

Gastón Medina Sotomayor

Medina Sotomayor, quien era propietario y director de Cadena Sur TV, fue asesinado a balazos frente a su vivienda el pasado 20 de enero de 2025 en la ciudad de Ica. Antes de su fallecimiento, el periodista había realizado investigaciones sobre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Ica. El crimen que acabó con su vida a manos de un sujeto en moto, es el primero contra un periodista peruano desde el 2017.

Raúl Celis López

El reconocido periodista Raúl Celis López, figura destacada de la radio Karibeña en Iquitos, fue asesinado en Iquitos en las primeras horas del miércoles 7 de mayo mientras se dirigía a su trabajo. El atentado fue cometido por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes interceptaron la mototaxi en la que viajaba Celis López, disparándole hasta tres veces.

Fernando Núñez Guevara

El reconocido periodista de la región La Libertad, era fundador del portal informativo Kamila TV y miembro de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Núñez Guevara volvía en motocicleta junto a su hermano por la carretera Panamericana Norte, cuando sicarios abrieron fuego contra el periodista, acabando con su vida y dejando en estado crítico a su hermano David Núñez. A través de su medio digital, cubría denuncias ciudadanas y críticas a las autoridades en las localidades de Chepén, Guadalupe y Pacasmayo.

Mitzar Castillejos

Se confirmó su fallecimiento el viernes 26 de diciembre, a solo un día de la Navidad 2025. Mitzar Castillejos luchaba por su vida en el Hospital María Auxiliadora en Lima, a donde fue trasladado días antes desde el Hospital de Tingo María. El periodista fue víctima de un ataque armado perpetrado por sicarios cuando se dirigía a su programa radial, el viernes 12 de diciembre en la ciudad de Aguaytía, región Ucayali.

El periodista Castillejos venía realizando denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

