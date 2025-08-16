DANA Oriana en Perú: fenómeno azotará diferentes regiones con lluvias, granizo y nevadas

La llegada del sistema de baja presión conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada “Oriana”, ha generado alerta en nuestro país. El fenómeno que se presentará desde este sábado 16 al lunes 18 de agosto traerá consigo un incremento de la velocidad del viento, de moderada intensidad, en las zonas centro y sur de la sierra del Perú como Junín, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco y Tacna. La velocidad de estos podrían llegar hasta los 50 km/h.

Especialistas del Senamhi advirtieron que la DANA, conocida también como “gota fría”, se desarrollará sobre el Océano Pacífico y su proximidad al territorio nacional originará precipitaciones entre los 2600 m s. n. m. y 4000 m s. n. m., como lluvias y granizo acompañados de fuertes descargas eléctricas.

Asimismo, se pronostica que para la costa central y sur del país se desarrolle un mayor brillo solar e incremento de las temperaturas diurnas, pese a que no se descarta la presencia de nubosidad, especialmente hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana.

¿QUÉ ES LA DANA ORIANA?

Este fenómeno atmosférico se forma a gran altura —entre los 5000 y 12 000 metros sobre el nivel del mar— y consiste en una masa de aire frío que se desplaza desde el Pacífico Sur hacia zonas tropicales. Sin embargo, cuando entra en contacto con aire cálido y húmedo, genera lluvias intensas, granizadas, nevadas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

RECOMENDACIONES

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) recomendó ante el descenso de la temperatura, para quienes viven en zonas altas, hacer uso de ropa abrigadora, proteger a la población vulnerable, reforzar techos ligeros frente al aumento de la velocidad del viento y evitar actividades al aire libre debido al riesgo de tormentas eléctricas. Asimismo, pidió a la población mantenerse al tanto de los avisos emitidos en sus páginas oficiales.

