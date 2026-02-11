Dengue en La Libertad: zancudo transmisor está presente en 39 distritos y ya se reportan 201 casos

El 82.8% de la población de La Libertad se encuentra en riesgo ante la presencia del zancudo transmisor del dengue, Aedes aegypti, identificado en 39 de los 83 distritos de la región, informó el Gobierno Regional.

Frente a este escenario, las autoridades han destinado 7.5 millones de soles para acciones de vigilancia epidemiológica, control vectorial y campañas preventivas, con el objetivo de reducir la propagación de la enfermedad.

Según la Gerencia Regional de Salud, hasta el momento se han registrado 201 casos en la región: 12 confirmados y 189 probables. No se han reportado fallecidos; sin embargo, varias provincias presentan casos activos. Chepén encabeza la lista con siete casos, seguida de Virú con tres, mientras que Ascope y Trujillo registran uno cada una.

Las autoridades advierten que, pese a la vigilancia permanente para detectar oportunamente nuevos contagios, factores como el almacenamiento inadecuado de agua, la acumulación de recipientes y el incremento de temperaturas durante el verano favorecen la reproducción del mosquito.

¿CÓMO PREVENIR EL DENGUE DESDE CASA?

Los especialistas precisan que es de suma importancia tapar correctamente los depósitos de agua, escobillar y lavar constantemente los recipientes, eliminar todos los objetos que acumulen líquidos y cambiar el agua de floreros y bebederos.

Por otro lado, si presentas síntomas como dolor de cabeza, fiebre alta o intenso malestar general, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Las autoridades hicieron hincapié en la prevención como una acción sostenida y conjunta para proteger a la región frente a esta enfermedad.

Las autoridades reiteraron que la prevención debe ser una acción constante y conjunta para evitar un incremento de casos en la región.

