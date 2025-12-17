Descartan presencia de influenza H3N2 en Puno: prueba de pasajero resultó negativa

El caso sospechoso de influenza A H3N2 de un viajero que llegó de Lima a Puno fue declarado negativo tras los respectivos exámenes de laboratorio. De esta manera, la Dirección Regional de Salud de Puno descartó la presencia del subclado K en el sur.

Este tipo de influenza que ha estado circulando desde agosto en Estados Unidos y parte de Europa ya ha sido identificado en dos casos de Lima. Por este motivo, las autoridades de Puno, a pesar del reciente descarte con un viajero, no bajarán la guardia, ya que los efectos de esta influenza pueden llegar a hacer muy graves para personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y menores de cinco años.

En cuanto a los eventuales síntomas del H3N2, el Director de Epidemiología Roel Oré señaló que esta se presenta con un “fiebre elevada de hasta 38 grados, malestar general y una sensación intensa de cansancio, escalofríos, más dolor muscular”. Agregó que sí se puede prevenir el contagio estando alerta cuando alguien tenga gripe. “De todos modos, tenemos que usar barbijos, o toser en el codo”, acotó.

Gonzalo Acevedo, médico infectólogo pediatra, destaca la importancia de la vacunación para niños mayores de seis meses para que estén protegidos no solo de la H3N2, sino de otros tipos de influenza. En Buenas Nuevas, Malas Nuevas, programa digital de Latina Noticias, explicó que la vacuna contra la influenza se aplica cada año y que la correspondiente al 2026, tendría lugar entre abril y mayo.

VIDEO RECOMENDADO