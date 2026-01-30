Descubren nueva especie de roedor andino en Cajamarca

Estudio científico internacional confirmó el descubrimiento de una nueva especie de roedor andino en el Perú: “Oreoryzomys hesperus“, registrada en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, en Cajamarca.

La investigación, publicada en la revista PeerJ, determinó que el género Oreoryzomys no está conformado por una sola especie, sino por tres distintas, triplicando así su diversidad conocida.

El “Oreoryzomys hesperus” es un roedor único en el mundo, adaptado a los bosques nublados y páramos de alta montaña. Presenta un cuerpo esbelto, pelaje pardo suave y una cola larga que le permite desplazarse con agilidad entre la vegetación densa.

Su presencia es considerada un indicador clave de la buena salud de los ecosistemas montanos. Es importante mencionar que el hallazgo fue posible gracias a la cooperación de investigadores de Ecuador, Argentina y Alemania.