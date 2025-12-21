Detectan minería ilegal en biosfera del Manu, considerado Patrimonio Natural de la Humanidad
Se ha detectado la presencia de minería ilegal en la biosfera del Manu, un espacio que es considerado como Patrimonio Natural de la Humanidad y uno de los territorios que mejor se han conservado en el mundo.
Un refugio de la biodiversidad está bajo amenaza, a pesar de los intentos de mantenerlo vivo, la fiebre del oro está llegando para intentar depredar y destruir sus tierras. LAs autoridades denunciaron que encontraron dragas operando cerca de la ciudad de Pillcopata.
Los mineros habilitaron su campamento y habilitaron canastillas, chutes y motobombas; removieron el suelo para extraer todo el oro, dejando posadas de agua contaminada con mercurio.