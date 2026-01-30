Dictan prisión preventiva para sujeto que arrojó gasolina en la cara de una mujer

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el sujeto que atacó a la trabajadora de una restaurante, a quien arrojó gasolina en el rostro y luego amenazó con prenderle fuego. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de enero en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.

La medida preventiva fue solicitada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa contra Enrique Roque por el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa.

El fiscal provincial Leonardo Cahuana Cuba sustentó el pedido y mostró elementos de convicción como la declaración de la agraviada. Asimismo, expuso el acta de visualización del video registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en el local.

De prosperar la acusación fiscal, el agresor podría enfrentar una pena de 11 años por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

