‘El Monstruo’ enfrentará a la justicia: ¿cuál es la diferencia entre expulsión y extradición?

Tras una intensa persecución internacional, Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue detenido el 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. El operativo se realizó en una vivienda del distrito de San Roque, donde el fugitivo se mantenía oculto.

La acción estuvo a cargo de la Policía Nacional de Paraguay, con apoyo de la Dirincri de la PNP y de Interpol. La coordinación entre estas entidades permitió capturar a quien era considerado el delincuente más peligroso y buscado del Perú.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó la detención y explicó que la ubicación de Moreno se logró gracias al rastreo de sus movimientos financieros y al trabajo conjunto con las autoridades paraguayas.

Aunque enfrenta diversos pedidos de extradición, el Gobierno peruano analiza la aplicación de un mecanismo administrativo que permitiría acelerar su retorno al país y garantizar que responda ante la justicia.

Moreno, prófugo desde 2022, integraba la lista de los criminales más buscados del Perú. El Ministerio del Interior ofrecía hasta S/ 1 millón de recompensa por información que permitiera dar con su paradero, muestra de la prioridad que representaba su captura.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EXPULSIÓN Y EXTRADICIÓN?

En el caso de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, las autoridades peruanas analizan dos vías legales para asegurar su retorno.

La expulsión : es un procedimiento administrativo que permitiría a Paraguay retirarlo de su territorio por considerarlo una amenaza para la seguridad. Este mecanismo es más rápido y unilateral, lo que facilitaría su entrega inmediata al Perú.

La extradición: es un proceso judicial y diplomático mediante el cual Paraguay entregaría formalmente al detenido al Estado peruano. Sin embargo, este trámite es más complejo, requiere autorizaciones judiciales y revisiones legales, lo que podría prolongar su ejecución durante varios meses.

Ante este escenario, autoridades peruanas buscan dar prioridad a la expulsión, con el fin de que ‘El Monstruo’ regrese lo antes posible y enfrente a la justicia por los graves delitos que se le atribuyen. “El equipo de la Policía Nacional que llegó a Paraguay está coordinando con las autoridades locales para definir si corresponde aplicar la figura de la expulsión o la vía de la extradición. No obstante, todo indica que se optaría por la expulsión. La decisión final dependerá de lo que determinen las autoridades paraguayas”, declaró el general Marco Conde, jefe de la División de Investigación Criminal de la PNP.