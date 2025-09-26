¿Cuánto tiempo podría tomar la extradición de ‘El Monstruo’? Esto dicen los especialistas

Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, fue detenido en Paraguay la noche del miércoles 24 de septiembre tras un operativo de inteligencia de la Policía Nacional de aquel país, que contó con el respaldo de la División de Investigación Criminal de la PNP junto con Interpol. Gracias a esta coordinación internacional se logró ubicar y detener a quien figuraba en la lista de los criminales más peligrosos y buscados del Perú.

Tras su captura, Moreno Hernández fue trasladado a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, donde permanecerá bajo estricta vigilancia.

El Poder Judicial de Paraguay dispuso que cumpla prisión preventiva mientras avanza el proceso legal correspondiente.

En paralelo, las autoridades evalúan la solicitud de extradición presentada por el Estado peruano, medida que definiría su traslado al país para enfrentar a la justicia.

¿CUÁL ES EL PLAZO ESTIMADO PARA QUE SE CONCRETE LA EXTRADICIÓN DE ‘EL MONSTRUO’?

Latina Noticias conversó con especialistas en derecho para analizar el caso y recoger sus opiniones sobre cuánto podría demorar la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, al Perú.

James Rodríguez, abogado penalista, explicó los alcances del proceso de extradición y advirtió que, en el caso de Erick Moreno Hernández, los plazos podrían extenderse debido a la naturaleza del procedimiento y a la estrategia asumida por su defensa.

“Un proceso de extradición procedimiento riguroso y protocolar que, por lo general, puede durar varios meses, incluso años. Basta recordar casos como el de Alejandro Toledo o el de alias ‘Cuchillo’. Debemos tener en cuenta también lo declarado por Moreno ante el Juzgado de Garantía: se ha victimizado y afirma que su vida correría peligro si regresa a Perú, señalando que su integridad estaría en riesgo. Estas manifestaciones buscan retrasar su extradición en el corto plazo“, declaró.

Por su parte, el abogado penalista James Reátegui explicó los alcances legales del proceso que enfrenta alias ‘El Monstruo’, y detalló los factores que podrían definir su retorno al Perú.

“Según la ley de tratados internacionales, la prisión preventiva puede durar hasta 60 días y se aplica únicamente por los delitos solicitados. En teoría, el único cargo por el que ‘El Monstruo’ sería juzgado en el Perú es el de robo agravado. No obstante, las autoridades peruanas ya trabajan en la ampliación de los delitos por los cuales está siendo procesado. La llegada de ‘El Monstruo’ al país dependerá, en gran medida, de la coordinación entre las autoridades peruanas y paraguayas y de la eficacia con la que actúen en conjunto“, puntualizó.