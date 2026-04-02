Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Perú

Elecciones Generales 2026: Reniec registra más de 53 mil fallecidos tras cierre de padrón electoral

Perú
Elecciones Generales 2026: Reniec registra más de 53 mil fallecidos tras cierre de padrón electoral
Agustín Sosa
Agustín Sosa
Compartir

A casi solo una semana de los comicios de las Elecciones Generales del 2026, que se celebrarán el 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que se realizó la cuarta lista de actualización de datos, donde se han registrado más de 53.385 defunciones a nivel nacional en su totalidad, sumadas a las anteriores cifras. Esta data fue entregada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su uso de referencia después del cierre del padrón electoral.

Con estos nuevos datos sobre los fallecidos antes de las elecciones, el Reniec busca que no se propague desinformación sobre “ciudadanos fantasma” que habrían validado su voto. Gracias a ello, se puede saber quiénes son los ciudadanos habilitados para votar y quiénes no.

Esta nueva lista también contempla la cifra de nuevos jóvenes mayores de edad, que hasta el momento registra a 43.127; lo mismo con las personas que cambiaron sus domicilios, que suman 443.895.

Elecciones Generales 2026: ¿cuántos fallecidos hay por regiones y países?

En esta cuarta actualización, se sumaron 16.884 ciudadanos peruanos fallecidos al total, que será usado para identificar a las personas que pueden votar a nivel nacional y en el extranjero. Aquí te mostramos el número exacto de defunciones en ambas categorías:

Tabla de defunciones de la cuarta actualización a NIVEL NACIONAL

Región Fallecidos registrados
Lima 5,419
Piura 1,091
La Libertad 994
Puno 843
Arequipa 725
Cusco 721
Cajamarca 682
Lambayeque 682
Áncash 661
Junín 637
Callao 529
Loreto 505
San Martín 452
Huánuco 450
Ica 435
Ayacucho 341
Ucayali 271
Huancavelica 251
Apurímac 229
Amazonas 192
Tacna 152
Pasco 132
Tumbes 128
Moquegua 100
Total Perú 16,715

Como observamos, Lima concentra más del 30% de las defunciones en la última actualización del Reniec para la ONPE.

Tabla de defunciones de la cuarta actualización en el EXTRANJERO

Continente Fallecidos registrados
América 133
Europa 26
Asia 9
Oceanía 1
Total extranjero 169

Con esta nueva revisión de datos, el Reniec cumple con la normativa vigente que tiene el propósito de asegurar la trazabilidad y transparencia de procesos electorales de este 2026.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo