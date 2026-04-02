Elecciones Generales 2026: Reniec registra más de 53 mil fallecidos tras cierre de padrón electoral

A casi solo una semana de los comicios de las Elecciones Generales del 2026, que se celebrarán el 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que se realizó la cuarta lista de actualización de datos, donde se han registrado más de 53.385 defunciones a nivel nacional en su totalidad, sumadas a las anteriores cifras. Esta data fue entregada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su uso de referencia después del cierre del padrón electoral.

Con estos nuevos datos sobre los fallecidos antes de las elecciones, el Reniec busca que no se propague desinformación sobre “ciudadanos fantasma” que habrían validado su voto. Gracias a ello, se puede saber quiénes son los ciudadanos habilitados para votar y quiénes no.

Esta nueva lista también contempla la cifra de nuevos jóvenes mayores de edad, que hasta el momento registra a 43.127; lo mismo con las personas que cambiaron sus domicilios, que suman 443.895.

Elecciones Generales 2026: ¿cuántos fallecidos hay por regiones y países?

En esta cuarta actualización, se sumaron 16.884 ciudadanos peruanos fallecidos al total, que será usado para identificar a las personas que pueden votar a nivel nacional y en el extranjero. Aquí te mostramos el número exacto de defunciones en ambas categorías:

Tabla de defunciones de la cuarta actualización a NIVEL NACIONAL

Región Fallecidos registrados Lima 5,419 Piura 1,091 La Libertad 994 Puno 843 Arequipa 725 Cusco 721 Cajamarca 682 Lambayeque 682 Áncash 661 Junín 637 Callao 529 Loreto 505 San Martín 452 Huánuco 450 Ica 435 Ayacucho 341 Ucayali 271 Huancavelica 251 Apurímac 229 Amazonas 192 Tacna 152 Pasco 132 Tumbes 128 Moquegua 100 Total Perú 16,715

Como observamos, Lima concentra más del 30% de las defunciones en la última actualización del Reniec para la ONPE.

Tabla de defunciones de la cuarta actualización en el EXTRANJERO

Continente Fallecidos registrados América 133 Europa 26 Asia 9 Oceanía 1 Total extranjero 169

Con esta nueva revisión de datos, el Reniec cumple con la normativa vigente que tiene el propósito de asegurar la trazabilidad y transparencia de procesos electorales de este 2026.

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