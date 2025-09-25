Temas
Perú

‘El Monstruo’ sería recluido en la Base Naval del Callao, anuncia el INPE

Perú
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó, mediante un comunicado en redes sociales, que una vez que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, sea trasladado al Perú, se elaborará un informe técnico para evaluar su situación penitenciaria.

Ese documento servirá de sustento para determinar su eventual internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), medida que se considera ante la alta peligrosidad del detenido y los graves delitos que se le atribuyen.

Moreno Hernández fue detenido en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, tras una intensa operación. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional de Paraguay, con apoyo de la Dirincri de la PNP y de Interpol. La coordinación entre estas entidades permitió capturar a quien era considerado el delincuente más peligroso y buscado del Perú.

