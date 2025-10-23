Explosión y tragedia en Panamericana Sur: Al menos dos muertos por choque e incendio de camiones

Un trágico accidente ocurrido la tarde de este jueves en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 614, en el sector conocido como La Caleta de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa, dejó como saldo al menos dos personas fallecidas y un incendio de gran magnitud.

De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 6:30 p.m., se escuchó una fuerte explosión en la zona. Personal de la Comisaría de Chala, al mando del jefe policial de turno, se dirigió de inmediato al lugar y constató que el siniestro fue producto de la colisión entre un camión cisterna de combustible y otro vehículo de carga.

El impacto provocó el derrame del combustible, que se extendió por la quebrada cercana y generó un incendio de gran intensidad, consumiendo por completo ambas unidades. Los agentes hallaron dos cuerpos calcinados dentro de ambos vehículos, que aún no ha sido identificados.

Personal de serenazgo, personal policial y vecinos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y asegurar el tránsito en la vía, que quedó restringido debido al fuego y a la presencia de material inflamable.

Las autoridades continúan con las labores de identificación de las víctimas y las causas del accidente. No se descarta que el choque se haya producido por una maniobra imprudente o una falla mecánica.

