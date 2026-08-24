Fenómeno El Niño: gobierno declara en emergencia los subsectores pesca y acuicultura

El Gobierno, a través de una medida firmada por la presidenta Keiko Fujimori, declaró en emergencia los subsectores de pesca y acuicultura por 120 días, tiempo estimado ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño, para la ejecución de medidas necesarias para enfrentar los efectos producto del impacto del evento climatológico.

El Decreto Supremo N° 012-2026-PRODUCE, publicado en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, también lleva la firma del ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán.

Estas acciones de respuesta buscan ser de “excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y de reactivación económica” e irán integradas en un Plan de Emergencia de los Subsectores Pesca y Acuicultura elaborado por el Gobierno.

EL PLAN DE EMERGENCIA

El Plan de Emergencia de los Subsectores Pesca y Acuicultura, entre sus puntos más importantes, destaca el acceso a créditos y facilidades para el pago de multas. También contempla a los cruceros de investigación.

En tanto, el Ejecutivo anunció los siguientes seis puntos como ejes de acción:

1) Investigación científica para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos.

2) Establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero para el aprovechamiento de recursos de oportunidad.

3) Facilitación administrativa y sanitaria para la adecuación y continuidad de las actividades de procesamiento.

4) Facilidades de pago de multas administrativas pesqueras, acuícolas y sanitarias.

5) Promoción de la comercialización y dinamización del mercado de productos hidrobiológicos.

6) Acceso a financiamiento.

Finalmente, el rol de seguimiento y evaluación de las medidas implementadas recaerá en la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura. Y PRODUCE está facultado para aprobar medidas adicionales o ampliar las seis líneas de acción de acuerdo a la evolución de la emergencia climática en beneficio bienestar económico y social de los operadores dedicados a las actividades pesqueras y acuícolas.

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