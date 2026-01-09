Gobierno declara estado de emergencia debido a intensas lluvias por 60 días en 20 regiones del país

El gobierno interino de José Jerí, a través del Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, anunció la declaratoria de Estado de Emergencia en 20 regiones del Perú, 382 distritos y 22 departamentos en un plazo de 60 días calendario. Este comunicado responde a la prevención ante inminentes precipitaciones fluviales.

Con esta oficialización, se buscará la implementación de acciones inmediatas y necesarias para reducir el riesgo alto, al igual que responder y rehabilitar zonas afectadas, como la ganadería y agricultura.

Este ordenamiento estratégico es activado en el momento en que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), dio aviso sobre fuertes precipitaciones pluviales en la costa y sierra del territorio desde el 1 de enero hasta el 10 del mismo mes, con niveles medianos y altos.

¿Qué zonas afectará las precipitaciones?

Según la disposición oficializada por el gobierno del Perú, las regiones afectadas por este tiempo de lluvias serán las siguientes:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Puno

San Martín

Tacna

Ucayali

La norma obliga que los gobiernos regionales y locales actúen con las acciones dispuestas de la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), junto a la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamient, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, entre otras, de las cuáles también se suman privadas.