Gobierno declara estado de emergencia debido a intensas lluvias por 60 días en 20 regiones del país
El gobierno interino de José Jerí, a través del Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, anunció la declaratoria de Estado de Emergencia en 20 regiones del Perú, 382 distritos y 22 departamentos en un plazo de 60 días calendario. Este comunicado responde a la prevención ante inminentes precipitaciones fluviales.
Con esta oficialización, se buscará la implementación de acciones inmediatas y necesarias para reducir el riesgo alto, al igual que responder y rehabilitar zonas afectadas, como la ganadería y agricultura.
Este ordenamiento estratégico es activado en el momento en que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), dio aviso sobre fuertes precipitaciones pluviales en la costa y sierra del territorio desde el 1 de enero hasta el 10 del mismo mes, con niveles medianos y altos.
¿Qué zonas afectará las precipitaciones?
Según la disposición oficializada por el gobierno del Perú, las regiones afectadas por este tiempo de lluvias serán las siguientes:
- Amazonas
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Loreto
- Madre de Dios
- Moquegua
- Pasco
- Puno
- San Martín
- Tacna
- Ucayali
La norma obliga que los gobiernos regionales y locales actúen con las acciones dispuestas de la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), junto a la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamient, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, entre otras, de las cuáles también se suman privadas.