Gobierno declara estado de emergencia en distritos de Tacna para controlar fronteras y criminalidad

El Gobierno decretó el estado de emergencia por 60 días en cuatro distritos fronterizos de la región Tacna, con el objetivo de restablecer el orden interno y reforzar el control territorial frente a la criminalidad organizada y el ingreso irregular de personas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM y comprende los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la provincia de Tacna, así como el distrito de Tarata, en la provincia del mismo nombre.

Durante la vigencia de esta disposición, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en una intervención coordinada para reforzar la seguridad en la zona sur del país.

El decreto establece un enfoque especial en la vigilancia de la frontera con Chile, para lo cual se dispuso el uso de drones, cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros que permitirán el monitoreo permanente las 24 horas del día.

Asimismo, se implementará el bloqueo físico y la vigilancia armada en los puntos de ingreso informal identificados por los servicios de inteligencia, además de la devolución inmediata de ciudadanos extranjeros que intenten ingresar al país por rutas no autorizadas.

En este contexto, también se dispuso la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, mientras dure el estado de emergencia.

Para la ejecución de estas acciones, se ha conformado el Comando de Coordinación Operativa Unificada, integrado por la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y autoridades locales, con el fin de ejecutar operativos focalizados contra mercados ilegales y redes delictivas en la zona.