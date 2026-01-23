Este es el nombre oficial del año 2026 designado por el gobierno

Como cada año, una tradición vuelve a marcar la agenda institucional del Perú: el diario El Peruano publicó, mediante el Decreto Supremo Nº141-2025-PCM, el nombre oficial de 2026.

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia” será la frase que aparecerá en documentos oficiales hasta el 31 de diciembre. Con esta norma, se aprobó también la Política General del Gobierno 2025 – 2026: Transición Democrática y Reconciliación Nacional. Esta decreta como tercer eje garantizar una transición democrática ordenada, y fortalecer la institucionalidad.

En esa línea, se estableció que este año el accionar del gobierno se orientará principalmente en:

Promover las condiciones necesarias para garantizar la realización de elecciones generales.

Respetar la libertad de prensa, la autonomía de organismos electorales y la institucionalidad.

Realizar la rendición de cuentas al término del gobierno, de forma transparente.

Mejorar la concertación y espacios de diálogo entre los poderes del Estado, actores políticos, sociales, ciudadanos y el sector privado.

Avanzar hacia un Estado moderno, predecible y confiable, que ofrece reglas claras y políticas públicas basadas en evidencia.

Fortalecer la lucha contra la corrupción en todas las entidades del Estado y la integridad pública.

Además, se instó al Ministerio de Cultura (MINCUL) que realice la traducción del nombre del año a las diferentes lenguas indígenas u originarias para utilizarlo en departamentos, distritos y provincias de todo el país, según lo indique el Mapa Etnolingüístico.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA DENOMINACIÓN?

Su función es relevante, pues se trata de una frase que sintetiza los valores, compromisos, objetivos que se consideran prioritarios por el gobierno para la gestión. Estos suelen estar vinculados con temáticas de importancia para el país. Por ejemplo, a procesos históricos o luchas sociales clave. Todos los años los encargados de designarlo son el presidente de la República y el Consejo de Ministros.

