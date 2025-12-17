Gripe H3N2: Dirección de Salud confirma primer caso en Cutervo, Cajamarca

En el marco de la vigilancia epidemiológica, la Dirección Sub Regional de Salud Cutervo (DISA Cutervo), identificó a un primer caso de de influenza A H3N2 en la provincia Cutervo de Cajamarca. El organismo dio a conocer que el paciente recibe atención médica correspondiente de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud.

La confirmación del primer caso en Cutervo fue dado a conocer por la Disa, a través de un comunicado, en el que señalan que los establecimientos de Cutervo han reforzado sus acciones prevención, detección y respuesta ante este tipo de influenza.

RECOMENDACIONES DEL DISA CUTERVO

Mantener la tranquilidad e informarse por medio de canales oficiales

Continuar con el cumplimiento de la vacunación contra la influenza especialmente para los grupos vulnerables.

Continuar con medidas preventivas básicas como el lavado de manos, uso de mascarilla y acudir al establecimiento de salud más cercano si se presenta signo de alarma

El Hospital Santa María de Cutervo también se ha pronunciado al respecto, indicando medidas para los pacientes. Entre ellas el uso obligatorio para el ingreso y permanencia en sus instalaciones. Así como acudir al nosocomio de presentarse fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general. También exhortan a acudir para aplicarse la vacuna, sobretodo a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

VIDEO RECOMENDADO