Habla sobreviviente de choque de trenes en Cusco: “La gente empezó a romper los vidrios para salir”

Una turista nacional narró los momentos de terror que vivieron los pasajeros luego del choque frontal entre dos trenes en la vía Ollantaytambo–Machu Picchu, en Cusco. La joven había planificado viajar a la Maravilla del Mundo junto a su pareja por fin de año, sin embargo no imaginó que terminaría hospitalizada.

“Yo quería ir al baño, me adelanté y en menos de un minuto se chocó. Toda la gente salió disparada para adelante. Vi niños caerse. Me caí contra algo y me reventé el labio y solo empecé a sangrar. Cuando me levanté todo era un caos”, empezó contando la afectada.

Según precisó, fueron los mismos pasajeros y la guía del tren quienes dieron los primeros auxilios a los heridos. Además contó que varios no podían desplazarse por la gravedad de sus lesiones y los que sí podían optaron por caminar en busca de ayuda.

“Mientras todos se paraban, la gente empezó a romper los vidrios para salir y luego abrieron las puertas para que los que no podían caminar salgan por ahí. Los que podíamos caminar fuimos a la estación más cercana”, contó la joven antes de cuestionar a las empresas ferroviarias ya que los primeros gastos médicos fueron pagados por las propias víctimas.

