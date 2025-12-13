Hallan en grave estado a Joran Van der Sloot en su celda del penal de Challapalca

Joran Van der Sloot, condenado por el feminicidio de la joven Stephany Flores, fue hallado en grave estado de salud dentro de su celda en el penal de Challapalca, en Tacna. Según se pudo conocer, el hecho ocurrió la mañana de este sábado 13 de diciembre, cuando se realizaba el reparto del desayuno.

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encontró al interno extranjero dentro del pabellón 1, cerca de una tira de colcha que habría sido utilizada de manera improvisada para quitarse la vida. De inmediato, el personal penitenciario le brindó auxilio y activó los protocolos de emergencia.

Horas después, el INPE confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el estado de salud de Van der Sloot es estable. Asimismo, indicó que el caso continúa en evaluación para determinar las circunstancias del hecho.

Sin embargo, al cierre de la nota, la publicación del INPE en su cuenta de X fue eliminada. Es importante mencionar que Van der Sloot cumple una condena de 28 años de prisión por el feminicidio de Stephany Flores, ocurrido en 2012, uno de los crímenes más recordados del país.

