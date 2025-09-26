Hombre conducía herido por puñaladas, chocó con autos y murió camino al hospital

Un trágico hecho conmociona a la ciudad de Huancayo. José Eduardo Baldeón Camarena falleció la noche del último martes luego de recibir varias puñaladas en el pecho y muslo, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según la Policía, el hombre salió herido de su vivienda ubicada en el Jr. Aguirre Morales, en el distrito de El Tambo, y pese a su grave estado decidió conducir su vehículo para intentar llegar a un hospital. En el trayecto, terminó colisionando con tres autos en la avenida Los Andes.

La víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso a raíz de las múltiples heridas punzocortantes que presentaba.

De inmediato, agentes de la PNP detuvieron a su pareja, identificada como Rut Palacios Gonzales, quien es investigada por el presunto delito de homicidio simple.

El caso ha generado conmoción entre vecinos de la zona, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el crimen.

