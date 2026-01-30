Huaicos e inundaciones bloquean carretera en el VRAEM

En Ayacucho, gran parte del Vraem podría quedar desabastecida de los combustibles y productos de primera necesidad a consecuencia del bloqueo de la carretera de acceso, por los constantes huaicos.

Decenas de vehículos mayores, entre ellos, los de transporte de combustible y de productos de abarrotes procedentes de Ayacucho y Lima, permanecen varados en la zona de Siato, una de las vías principales del Vraem. En otros casos, los vehículos pesados se plantan en el lodo por la condición inestable de la carretera y también obstruyen el tránsito vehicular.

Los vehículos de los conductores imprudentes también quedan atrapados en medio del torrente de lodo y piedras en su intento de continuar con el viaje. Ellos, deben recibir la ayuda de otros transportistas y viajeros para intentar salir del atolladero y llegar al otro extremo de la carretera.

Cabe destacar que en la fila de vehículos atascados hay ambulancias que trasladan a los pacientes de un centro de salud a otro establecimiento de mayor complejidad.

