Incautan más de S/ 1200 millones de soles de bienes vinculados a minería ilegal

¡Duro golpe a las minería ilegal! Se trata de S/ 1 206 328 437.80 en maquinarias, insumos y bienes los que fueron incautados por el Gobierno en operativos realizado por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

La incautación se llevó a cabo desde enero a mayo de este año, en 710 operativos realizados en 24 regiones del país. En intervenciones, los agentes del orden decomisaron y destruyeron maquinaria pesada y equipos industriales como excavadores, dragas, balsas traca, motores, bombas de succión e hidráulicas, tolvas, pozas y generadores eléctricos usados por los mineros ilegales.

También se desmantela toda la logística operativa de estas mafias, las cuales cuentan con campamentos rústicos, carpas, herramientas, insumos químicos y combustibles, principalmente mercurio, gasolina y petróleo, además de vehículos y armamento utilizado para resguardar sus actividades ilícitas.

REGIONES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE MINERÍA ILEGAL

Encabeza la lista Madre de Dios con un 63.2%, es decir con cerca de S/ 762.5 millones, del monto total incautado y destruido. Entre enero y mayo, se realizaron un total de 349 intervenciones en esta región.

Madre de Dios con S/ 762.5 millones Cajamarca con más de S/ 59 millones Arequipa con S/ 55 091 521 Amazonas con S/ 34 960 527 San Martín con S/ 34 712 690 Huánuco con S/ 33 401 845 Lima con S/ 32 001 130 Junín con S/ 31 481 070 Áncash con S/ 31 214 320 La Libertad con S/ 28 695 983 Pasco con S/ 15 902 300 Apurímac con S/ 12 446 750 Loreto con S/ 11 380 625 Lambayeque con S/ 9 634 996 Ucayali con S/ 9 848 160 Cusco con S/ 8 534 590 Huancavelica con S/ 8 040 400 Piura con S/ 7 210 175 Moquegua con S/ 6 834,644 Puno con S/ 5 824 600 Ayacucho con S/ 3 767 000 Tacna con S/ 1 600 000 Tumbes con S/ 1 819 480 Ica con S/ 17 690

En cuanto a la cantidad de operativos, a Madre de Dios le sigue Cajamarca con un total de 19 operativos, y luego Junín con 15. También desde enero a mayo de este año, es decir, en cinco meses. Estas acciones por parte de las autoridades responden al objetivo de recuperación del control del territorio y la protección del medio ambiente.

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