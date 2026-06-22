Incautan más de S/ 1200 millones de soles de bienes vinculados a minería ilegal
REGIONES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE MINERÍA ILEGAL
Encabeza la lista Madre de Dios con un 63.2%, es decir con cerca de S/ 762.5 millones, del monto total incautado y destruido. Entre enero y mayo, se realizaron un total de 349 intervenciones en esta región.
- Madre de Dios con S/ 762.5 millones
- Cajamarca con más de S/ 59 millones
- Arequipa con S/ 55 091 521
- Amazonas con S/ 34 960 527
- San Martín con S/ 34 712 690
- Huánuco con S/ 33 401 845
- Lima con S/ 32 001 130
- Junín con S/ 31 481 070
- Áncash con S/ 31 214 320
- La Libertad con S/ 28 695 983
- Pasco con S/ 15 902 300
- Apurímac con S/ 12 446 750
- Loreto con S/ 11 380 625
- Lambayeque con S/ 9 634 996
- Ucayali con S/ 9 848 160
- Cusco con S/ 8 534 590
- Huancavelica con S/ 8 040 400
- Piura con S/ 7 210 175
- Moquegua con S/ 6 834,644
- Puno con S/ 5 824 600
- Ayacucho con S/ 3 767 000
- Tacna con S/ 1 600 000
- Tumbes con S/ 1 819 480
- Ica con S/ 17 690
En cuanto a la cantidad de operativos, a Madre de Dios le sigue Cajamarca con un total de 19 operativos, y luego Junín con 15. También desde enero a mayo de este año, es decir, en cinco meses. Estas acciones por parte de las autoridades responden al objetivo de recuperación del control del territorio y la protección del medio ambiente.
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