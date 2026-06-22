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Incautan más de S/ 1200 millones de soles de bienes vinculados a minería ilegal

Perú
Lidia Castro
Lidia Castro
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¡Duro golpe a las minería ilegal! Se trata de S/ 1 206 328 437.80 en maquinarias, insumos y bienes los que fueron incautados por el Gobierno en operativos realizado por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
La incautación se llevó a cabo desde enero a mayo de este año, en 710 operativos realizados en 24 regiones del país. En intervenciones, los agentes del orden decomisaron y destruyeron maquinaria pesada y equipos industriales como excavadores, dragas, balsas traca, motores, bombas de succión e hidráulicas, tolvas, pozas y generadores eléctricos usados por los mineros ilegales.
Gobierno incauta y destruye bienes usados por la minería ilegal por más de S/ 1 200 millones a nivel nacional
También se desmantela toda la logística operativa de estas mafias, las cuales cuentan con campamentos rústicos, carpas, herramientas, insumos químicos y combustibles, principalmente mercurio, gasolina y petróleo, además de vehículos y armamento utilizado para resguardar sus actividades ilícitas.
Gobierno incauta y destruye bienes usados por la minería ilegal por más de S/ 1 200 millones a nivel nacional

REGIONES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE MINERÍA ILEGAL

Encabeza la lista Madre de Dios con un 63.2%, es decir con cerca de S/ 762.5 millones, del monto total incautado y destruido. Entre enero y mayo, se realizaron un total de 349 intervenciones en esta región.

  1. Madre de Dios con S/ 762.5 millones
  2. Cajamarca con más de S/ 59 millones
  3. Arequipa con S/ 55 091 521
  4. Amazonas con S/ 34 960 527
  5. San Martín con S/ 34 712 690
  6. Huánuco con S/ 33 401 845
  7. Lima con S/ 32 001 130
  8. Junín con S/ 31 481 070
  9. Áncash con S/ 31 214 320
  10. La Libertad con S/ 28 695 983
  11. Pasco con S/ 15 902 300
  12. Apurímac con S/ 12 446 750
  13. Loreto con S/ 11 380 625
  14. Lambayeque con S/ 9 634 996
  15. Ucayali con S/ 9 848 160
  16. Cusco con S/ 8 534 590
  17. Huancavelica con S/ 8 040 400
  18. Piura con S/ 7 210 175
  19.  Moquegua con S/ 6 834,644
  20. Puno con S/ 5 824 600
  21. Ayacucho con S/ 3 767 000
  22. Tacna con S/ 1 600 000
  23. Tumbes con S/ 1 819 480
  24. Ica con S/ 17 690

En cuanto a la cantidad de operativos, a Madre de Dios le sigue Cajamarca con un total de 19 operativos, y luego Junín con 15. También desde enero a mayo de este año, es decir, en cinco meses. Estas acciones por parte de las autoridades responden al objetivo de recuperación del control del territorio y la protección del medio ambiente.

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