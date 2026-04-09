Indecopi sanciona a importadoras por ingresar al país figuras de Marvel sin autorización

Dos empresas importadoras fueron sancionadas por el Indecopi por ingresar al país figuras de personas de Marvel como Spider-Man, Iron Man, Hulk, Venom, Capitán América y Thor sin autorización y vulnerando los derechos de autor de la empresa de superhéroes más conocida a nivel internacional.

Este fallo lo ejecutó la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, quien aplicó una multa de 13.82 UIT a los dos emprendimientos peruanos, lo que asciende a 76 mil 10 nuevos soles.

La institución encargada de velar por los derechos de los autores indicó que no está permitido fabricar, vender o importar productos con elementos sin autorización del creador o autor original, debido a que se tratan de obras protegidas.

Así fue como se detectaron los ingresos ilegales de figuras de Marvel

Aduanas informó que en el primer caso se identificó el ingreso de unos juguetes que representaban a los conocidos superhéroes de Marvel, los cuales fueron inmovilizados antes de ser comercializados. La importadora, que respondía a una persona natural, no acreditó una licencia o autorización para vender los productos, por lo que se le impuso una sanción de 10 UIT.

En el segundo caso, la Aduana identificó que la importadora ingresó al país alrededor de 851 estuches para auriculares con imágenes como Spider-Man, Capitán América, Venom y Iron Man. Igual, sin autorización. Por ello, se le impuso la incautación de los juguetes y una multa de 3.82 UIT.

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